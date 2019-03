Taylor Swift reina en los premios Billboard

Swift fue nombrada mejor artista del año, dominó en el género de música country y su LP "Red" se impuso como mejor disco a "21" de Adele, "Babel" de Mumford & Sons y los trabajos "Take Me Home" y "Up All Night" del grupo One Direction."Estoy muy feliz", aseguró la joven de 23 años sobre el escenario del auditorio del casino y hotel MGM de la ciudad del pecado desde donde se mostró muy agradecida con sus seguidores por comprar un millón de copias de su álbum durante su primera semana."

Sois la mejor y más larga relación que he tenido", dijo a sus fans Swift, a quien se vio muy animada durante la gala, en la que disfrutó de las actuaciones de sus colegas y también interpretó uno de sus éxitos.Los Billboard confirmaron como mejor canción de su lista "Top Hot 100" el tema de Gotye "Somebody That I Used to Know" que fue también recompensado con el título de mejor canción de la radio, reproducida en internet y canción rock.Victorias múltiples, un total de 4, obtuvo también Rihanna que con su disco "Unapologetic" dominó en el género de R&B, incluido mejor álbum y mejor canción ("Diamonds"), así como Justin Bieber, otro de los protagonistas de la noche con tres galardones, entre ellos el de mejor artista masculino.

Bieber ganó el premio de las redes sociales y el de la popularidad, llamado Milestone y votado por fans, donde era finalista junto con Swift y Bruno Mars."Esto no es un montaje", declaró Bieber que fue ovacionado por el público al tiempo que aprovechó para reivindicarse y pedir que le tomaran en serio.

"Tengo 19 años y pienso que estoy haciendo un buen trabajo", comentó el cantante que reclamó que se hablara más de su música para después dar las gracias a su familia y a Jesucristo.Bieber actuó por partida doble, la primera vez después de que Madonna recogiera su premio a la mejor gira, la que hizo para promocionar su disco "MDNA" con el que hoy se llevó a casa otros dos galardones de música dance.

La segunda actuación de Bieber fue con Will.i.am de Black Eyed Peas. Los jóvenes One Direction, una banda salida del concurso de televisión británico Factor X, se hicieron con los Billboard de mejor grupo, mejor artista novel y mejor artista pop, mientras que Fun fue proclamado mejor artista rock y Nicki Minaj logró similar presea en música rap.El surcoreano Psy y su popular tema "Gangnam Style" no tuvo rival por el título de vídeo musical más veces reproducido en la web. Tan solo en YouTube ha sido visto más de 1.600 millones de veces.

La difunta cantante hispana Jenni Rivera, fallecida el año pasado en un accidente aéreo, fue nombrada mejor artista latino y ganó también en la categoría de mejor álbum latino con su "La misma gran señora"."La Diva de la Banda", tal y como era apodada, no consiguió arrebatarle el triunfo al brasileño Michel Telo cuyo "Ai Se Eu Te Pego" se alzó con el premio de mejor canción latina, aunque en el casino MGM los temas con ritmo latino corrieron a cargo de Christina Aguilera y Jennifer López, ambas en compañía de Pitbull.La ceremonia estuvo marcada por las actuaciones de un nutrido grupo de estrellas de la industria musical como Bruno Mars, Selena Gómez, The Band Perry, David Guetta, Chris Brown y Prince, quien recibió un premio honorífico e hizo sonar su clásico "Let's Go Crazy".

El incidente de la velada lo protagonizó el cantante Miguel, quien decidió saltar sobre un grupo de espectadores como parte de su espectáculo y en su aterrizaje impactó sobre la cabeza de una joven que, según informó Billboard, resultó ilesa.Los finalistas para los premios Billboard son seleccionados en función a las ventas de discos y canciones, sus reproducciones en la radio, las giras, así como su presencia en redes sociales y popularidad en plataformas como YouTube o Spotify, una información que analiza Billboard a lo largo del año.