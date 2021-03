La actriz Sharon Stone ha hecho una serie de impactantes declaraciones en sus memorias, 'The Beauty of Living Twice', a las que la revista 'Vanity Fair' ha tenido acceso, publicando un extracto de ese libro.

En esas páginas, recuerda el difícil momento que vivió con una de sus escenas más recordadas, su cruce de piernas en 'Instinto básico' que deja poco lugar a la imaginación. El director de la cinta, Paul Verhoeven, le explicó por qué no podría verse su zona íntima.

"Así es como vi el plano de mi vagina por primera vez", comienza Stone, un momento que se dio "mucho después" de que le dijesen "no podemos ver nada". "Solo necesitamos que te quites las bragas porque el blanco está reflejando la luz", le dijeron entonces. Su visión de esta polémica es categórico y lo resume de forma muy clara.

"Sí, se han dado muchos puntos de vista de este tema, pero como soy yo quien tiene la vagina en cuestión, dejadme decir que los otros puntos de vista son una mierda", zanja. Tras ver por primera vez la escena, Stone afirma que abofeteó a Verhoeven y llamó a su abogado.

Tener sexo con compañeros para "tener química en pantalla"

Otra de las revelaciones que hace Stone en sus memorias se da cuando habla de un productor que entró en su oficina y le dijo que tenía que "follar con su coprotagonista para tener química en pantalla". "En su día, él hizo el amor a Ava Gardner en pantalla y fue sensacional. El espeluznante pensamiento de él en la misma habitación que Ava Gardner me da escalofríos", opina Stone.

"Vosotros insististeis en este actor cuando ni siquiera pudo hacer una escena completa en las audiciones... ¿Y ahora creéis que si me lo follo se convertirá en buen actor? Nadie es tan bueno en la cama", reflexiona.