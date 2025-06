Taylor Swift recupera los derechos de sus primeros seis discos

Taylor Swift ha recuperado el control de su catálogo musical, un nuevo hito en su carrera que consolida un movimiento creciente entre artistas por reclamar la propiedad de sus obras. "Por fin puedo decir estas palabras: Toda la música que he hecho ahora me pertenece a mí", anunció la cantante estadounidense en una emotiva carta en la que también informaba que los vídeos musicales, las canciones inéditas, el arte y fotografías de sus discos y "los recuerdos, la magia y la locura" eran de ella.

La noticia llega casi seis años después de una lucha constante por la recuperación de los derechos de su música, después de que Scooter Braun, entonces manager de estrellas como Justin Bieber y Ariana Grande, adquiriera en 2019 el sello discográfico que poseía los másteres de sus primeros seis álbumes.

Un año más tarde, Braun vendió por más de 300 millones de dólares los másteres de Taylor Swift a Shamrock Holdings, la misma empresa que logró llegar a un acuerdo con la cantante, quien destacó que estos gestionaron cada interacción con ellos "de forma honesta, justa y respetuosa".

En 2019, la intérprete denunció públicamente que se le había negado la posibilidad de comprar su trabajo, y como respuesta emprendió un proyecto de regrabación titulado 'Taylor's Version' en el que rehizo la música, los videos y las fotografías de sus discos.

En abril de 2021, Swift lanzó la regrabación del álbum 'Fearless (Taylor's Version)', el segundo de su carrera y, desde entonces, sus seguidores más fieles comenzaron a reproducir conscientemente estas nuevas versiones en lugar de las originales. En redes sociales, los fans promovían las 'Taylor's Version' con el mensaje: "Apoya a Taylor, no a Scooter".

Hasta ahora, Swift ha publicado las regrabaciones de cuatro álbumes de su discografía y en la carta emitida este viernes reveló que ya ha terminado de trabajar en una nueva versión de su álbum debut, 'TaylorSwift' (2006), y añadió que si sus seguidores estaban entusiasmados con la idea el lanzamiento no tardaría en llegar. También se refirió a 'Reputation' (2017) como el único disco que, según ella, pensaba que "no podría mejorarse rehaciéndolo", pero adelantó que había un par de canciones inéditas que tenía pensado lanzar.

Antes de Swift, la banda británica de rock Def Leppard llevó a cabo un proceso de regrabación de sus éxitos en 2012 tras una disputa con Universal Music sobre regalías digitales. Asimismo, en 2018 la cantante de pop Jojo lanzó nuevas grabaciones de sus dos primeras obras, 'Jojo' y 'High Road', tras una batalla legal con su antiguo sello Blackground Records.

Si bien Swift no fue la primera en emprender esta técnica de apropiación de su trabajo, sí la llevó a otro nivel de visibilidad y debate público en el que cada vez más artistas reclaman la propiedad de sus grabaciones y el control creativo sobre su música.

Recientemente, el rockero estadounidense Bryan Adams, autor de temas como '(Everything I Do) I Do It For You' o 'Please Forgive Me' citó a Swift como inspiración al comenzar a regrabar algunos de sus temas más icónicos, después de que su anterior discográfica, Universal Music, se negara a devolverle los derechos de sus grabaciones originales y comenzara su camino como artista independiente.

Además, John Fogerty, vocalista y líder de Creedence Clearwater Revival considerado una de las mayores estrellas de rock de la historia, anunció que en agosto lanzará un disco con nuevas grabaciones de canciones legendarias de la banda tras denunciar que durante años no fue el dueño de las canciones que compuso.