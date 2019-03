Un resbalón hace que Texas vuelva a la cima

Uno de los riesgos de grabar un video corriendo, con botines y el suelo mojado es acabar resbalando y que quede la caída registrada en las cámaras.

Esto le pasó a la cantante de Texas. Sharleen Spiteri, mientras grababa el video para su nuevo disco.

"Caí de cara y aterricé sobre el pavimento. Tuve que ir al hospital, fue un accidente estúpido y el dolor de cabeza me duró una semana.", afirma la cantante.

Sharleen fue ingresada con una conmoción, pasó la noche en observación y el rodaje se paralizó durante unos días.

Aunque el plano de la caída no aparece en el montaje final, el grupo le ha sacado partido subiéndolo a internet."Si te has hecho tanto daño y alguien lo graba, entonces úsalo, porque aunque no te va a aliviar el dolor, así la gente sabe hasta dónde llegaste para hacer esa producción", explica ella misma.

Y es que el tropiezo se ha convertido en una forma más de promoción del nuevo disco. El número de visitas diarias de la caída se acerca ya a las del propio videoclip.