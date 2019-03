Raphael: "No consentiré que la gente me vea mal"

El cantante cumple uno de sus sueños al grabar un disco sinfónico

Acaba de cumplir su sueño de grabar un disco con una orquesta sinfónica. Está a punto de afrontar otra de sus ilusiones: una gira mundial. Y este fin de semana presenta película en el Festival de San Sebastián. A sus 72 años Raphael está pletórico. No para. Y dice que sólo se retirará cuando no pueda más. No quiere que el público le vea mal.