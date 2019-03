El proyecto español 'A Kiss for all the World' acerca la música clásica a personas desfavorecidas

ESCUCHAN OBRAS DE MOZART O BEETHOVEN

El proyecto español 'A Kiss for all the World' acerca Beethoven a 400 presos de la cárcel de la Picota en Colombia. Los internos escuchan por primera vez música clásica de autores como Beethoven o Mozart, interpretada por 10 músicos españoles. Tras el concierto, los presos cuentan que les han hecho sentir la libertad durante hora y media.