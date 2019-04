Portugal gana Eurovisión; Manel Navarro se vuelve a España con un gallo, cinco puntos y en última posición

Con una balada intimista y sin artificios, Portugal gana por primera vez el Festival de Eurovisión con la canción 'Amar Pelo Dois'.

Y eso a pesar de que su intérprete, Salvador Sobral, no pudo ensayar como el resto debido a una enfermedad de corazón.

El 'eurodrama' de esta edición: España. Debacle histórica, último puesto con sólo cinco puntos del televoto. "He quedado último, es lo que hay", decía Manel Navarro, el representante de España, ante los medios.

Manel ha justificado el gallo que soltó en el momento álgido de su actuación en directo. "No me ha salido nunca un gallo en ese trozo de canción y me tiene que salir ahora. Cosas del directo", añadía.

No ha sido la única anécdota del festival: un espontáneo enseñó sus posaderas ante Europa.

Un espontáneo enseña el trasero en plena actuación la actuación de Jamala en Eurovisión 2017 | @rtvees

Todo en una gala con más de 200 millones de espectadores y en la que Bulgaria emocionaba con una actuación que le alzó al segundo puesto. A ritmo de saxo Moldavia levantaba al recinto y Suecia hacía bailar en un festival nefasto para España.

El consuelo para nuestros eurofans es que el año viene no tendrán que salir de la península para verlo en vivo.