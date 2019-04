Piden la retirada de la canción 'Cuatro Babys' de Maluma por ser "denigrante para la mujer"

El cantante de reggaetón Maluma ha desatado una gran polémica con la letra y le videoclip de su canción 'Cuatro Babys', a la que consideran denigrante para el género femenino.

Tanto es así que se ha creado una petición en Change.org pidiendo la retirada del videoclip: "La canción y el videoclip Cuatro Babys del cantante Maluma es absolutamente denigrante para el género femenino. Tanto la letra como las imágenes hacen apología a la violencia directa hacia las mujeres, la cuales son descritas como meros cuerpos sin valor, intercambiables y absolutamente disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado de los autores".

Algunas de las frases que recoge la canción y por las que se quejan dicen lo siguiente: "La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda".

"Estoy enamorado de cuatro babys. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero" o "ya no se ni con cual quedarme y es que todas maman bien, todas me lo hacen bien", reza el estribillo.