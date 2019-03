Penélope Cruz dirige un anuncio de lencería protagonizado por Irina Shayk

Penélope Cruz ha debutado como directora con un anuncio de una famosa firma de lencería, repleto de polémica. Tan solo unas horas después de que viera la luz, 'Youtube' retiró el spot de su web, decían que por su alto contenido erótico.

La firma ha contraatacado subiéndolo de nuevo y el anuncio puede verse, al menos de momento, en otra de sus cuentas oficiales. En él, aparecen decenas de modelos, como Irina Sayk, pero también su hermana Mónica, el actor Miguel Ángel Silvestre y su marido, Javier Bardem.

Penélope Cruz ha escrito y dirigido el anuncio de L'agent, la colección de lencería que ha diseñado con su hermana Mónica Cruz, que también aparece en el spot, embarazada de su primera hija.

"Se lo pedí a mi hermana. Unos días antes de que diera a luz. Pensé que diría que no, pero lo hizo. Está guapísima", dice Penélope.

Miguel Ángel Silvestre se pasea entre modelos con posturas imposibles y con sujetadores de todos los colores, pero la única por la que se quita las gafas es por la modelo rusa Irina Shayk.

"Yo intentaba contenerme y estar concentrado, y de repente viene Irina directa a mi cara y yo me empecé a reír. Le dije: ¡perdón, perdón! No puedo manejar esto, no sé qué estoy haciendo aquí!", explica Miguel Ángel Silvestre.

También ha dirigido a Javier Bardem, al que le ha reservado la única escena sin modelos.