Penélope Cruz se ha despedido de Pilar Bardem con una emotiva carta a través de redes sociales. La actriz le ha querido dedicar unas bonitas palabras a la que fue su compañera de profesión, pero también su suegra y abuela de sus hijos.

"Siempre fuiste tan buena conmigo. No se puede soñar con una suegra mejor. Gracias por todo el amor que nos has dado a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mí me has dado muchísimo", ha escrito en Instagram.

La actriz ha publicado estas palabras junto a la imagen de un rodaje que compartieron antes de ser familia. "Miro esta foto y me pregunto cuál habría sido nuestra reacción si alguien nos hubiese dicho en ese momento que el destino tenía maravillosos planes para unirnos más allá del cine. Que aquel parto con Pedro fue también un ensayo de la vida misma. ¿O quizás ahí las dos ya lo sabíamos?", ha añadido.

En la misiva también ha querido agradecer el compromiso que ha tenido siempre con los que "más lo necesitan" y "alzar la voz ante las injusticias". "Por dejarte la piel luchando por mejorar las condiciones de vida de los miembros más necesitados de nuestro sector, sin esperar nunca nada a cambio", ha apostillado.

Al respecto, también ha mostrado su agradecimiento a Pilar porque, para ella, "muchas cosas han mejorado en la profesión" gracias a su esfuerzo.

"Eres admirable. Gracias por compartir conmigo todos estos años tu sabiduría y tu humor. Te quiero muchísimo. Siempre te llevaré en mi corazón", son las palabras con las que termina este emotivo escrito.

Pilar Bardem falleció el pasado sábado a los 82 años en la clínica Ruber de Madrid a causa de una enfermedad pulmonar no relacionada con el coronavirus.

Miembro de una familia de actores más destacados de nuestro país, irrumpió en el mundo del cine en la década de los 60 con papeles en películas como 'El mundo sigue', de Fernando Fernán Gómez, 'Buenos días, condesita', de Luis César Amadori, 'La novicia rebelde', de Luis Lucia y 'Las Ibéricas F.C.', de Pedro Masó. Sin embargo, este sería solo el comienzo de una larga trayectoria profesional que culminó con papeles en más de 80 películas, además de sus interpretaciones en numerosas obras de teatro.

Nacida el 14 de marzo de 1939 en Sevilla, la artista recibió el Goya a la Mejor Actriz de Reparto en 1995 por 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto'. Además, también se llevó la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2008, obtuvo dos premios de la 'Unión de Actores y Actrices', la Medalla de Honor del 'Círculo de Escritores Cinematográficos' y la Espiga del Plata a mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Valladolid.

Entre sus últimos trabajos de encuentra su papel en películas como 'La bicicleta', de Sigfrid Monleón, en 2006, 'La vida en rojo', de Andrés Linares (2008), 'La vida empieza hoy', de Laura Mañá (2010), o la adaptación de los cuentos de Kika Superbruja, de Ludger Jochmann. Además, también hizo colaboraciones en series de televisión como Hospital Central, Cuéntame cómo pasó o Doctor Mateo.