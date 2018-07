Pau Donés responde cantando a los que dicen que "se está muriendo": "Nos vemos en los escenarios"

"Y a veces dicen, dicen... No saben lo que dicen", canta Donés en su segundo enfrentamiento contra el cáncer en su vida. el cantante de Jarabe de Palo ya ha explicado que tiene una mentalidad positiva ante la enfermedad.

"Me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo", explicaba en una entrevista el cantante.

Pau iba a empezar una gira tras la presentación de su nuevo disco cuando le detectaron metástasis en el hígado. Pero eso no le va a frenar para subirse a un escenario, y asegura: "no quiero que parezca que el cáncer es el protagonista de todo porque, desde luego, de mi vida no lo es".

En sus redes sociales sigue demostrando su positividad, y tiene un mensaje para los que dicen que se va a morir, y como no podía ser de otra manera, es cantado.