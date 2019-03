Parchís, un relato de luces y sombras; los miembros del mítico grupo buscan financiación para contar su historia en un documental

En los 80 casi nadie conocía por su nombre a Tino, Frank, Yolanda, Gemma y David porque eran simplemente Parchís.

"Era un juego muy divertido, que con el tiempo evidentemente se convirtió en un trabajo", dice Tino Fernández, la ficha roja de Parchís.

Un documental quiere contar su historia, la de un grupo que salió de un cásting para grabar un solo disco y terminó conquistando a toda una generación, haciendo películas y dando conciertos multitudinarios.

"Por ejemplo, llegar a Perú y que te pongan un coche blindado a cada uno con dos guardaespaldas para no ir juntos, detalles de estos que dices 'buah'", añade Frank Díaz, la ficha azul.

Pero para poder hablar de sus luces y sus sombras, necesitan mecenas. "Con el tiempo te das cuenta de que el tío que te llevaba de España te estaba robando, y el tío que estaba en ese país también te robaba", explica David Muñoz, el dado de 'Parchís'.

"Estamos haciendo un 'Crowfunding' en la página de verkami de 40 mil euros y el presupuesto que aspiramos con el documental está alrededor de 75 mil 80 mil euros", declara Daniel Arasanz, el director de Parchís, el documental.

Un documental para poder descubrir y recordar. "La gente te mira y te dice "'tío,tu eres...', no sabes lo bien que me lo pasé cuando era pequeño, y reconforta porque aunque lo hicieses jugando en aquel momento dices, pues no lo habremos hecho tan mal", señala Tino Fernández, ficha roja.

Para nada porque seguro que no hay nadie que no haya cantado alguna vez la canción de 'Cumpleaños feliz'.