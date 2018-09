Nawja Nimri y Juliette Binoche, protagonistas en el Festival de San Sebastián

Dice que no hace cine exclusivo de mujeres pero ha llegado a la sección oficial rodeado de ellas. Carlos Vermut presenta una película que Nawja Nimri nunca olvidará. "Ha sido el viaje más heavy que he hecho", asegura la actriz.

Interpreta a una cantante con amnesia que tendrá que reencontrarse. Nimri la ha encontrado a través de las pelucas. "Me hizo unas pelucas de miles euros preciosas, pero no le gustaban y sacó otra que estaba guardada. Me la puso, me la echó para atrás y me puse a llorar", cuenta la intérprete.

"Yo notaba que cuando mas le atrasaba le peluca, menos se gustaba así misma y es la peluca de una mujer que no se gusta a sí misma", señala el director de la cinta. Pero no ha sido la única peluca clave. "Me quité la peluca, yo llevaba el pelo aplastado y me dijo: 'Violeta es así'", señala otra de las actrices.

Hoy también era día de Juliette Binoche, que ha hablado de la paridad en el festival donostiarra: "Que haya paridad en el Comité de Selección me parece normal, luego que haya más películas de hombres que de mujeres es otra cuestión. Tiene que imperar el arte".

Este miércoles ha presentado película y el jueves también. La segunda con Robert Pattinson, que ha sido llegar, bajar del coche y meterse en el hotel, por lo que se ha llevado un buen abucheo.