EL 4 DE MAYO SE CELEBRA EL DÍA DE STAR WARS

Gatos, bailes, devoción mística, musicales. Así es Star Wars, una mezcla que va muchísimo más allá de las películas. Este jueves es el día de Star Wars, no por ninguna efeméride, sino por la famosa frase 'que la fuerza te acompañe', que en inglés suena parecido a decir 'El 4 de mayo te acompañe' ('May the fourth be with you'). Y para celebrarlo vamos a viajar a una galaxia muy cercana, donde Star Wars está en todas partes.