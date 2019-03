Muere el cantante británico Joe Cocker a los 70 años

NO HA CONSEGUIDO SUPERAR UNA LARGA ENFERMEDAD

El cantante de rock británico Joe Cocker ha muerto a los 70 años tras una larga enfermedad, informó su agente, Barrie Marshall, a la cadena BBC. Cocker, de voz desgarrada y conocido, entre otros, por una versión del tema "A Little Help From My Friends" de los Beatles, fue uno de los músicos que participó en el legendario concierto de Woodstock en 1969. Nacido en Sheffield, en el norte de Inglaterra, alcanzó en 1968 el número uno en las listas con esa canción compuesta por John Lennon y Paul McCartney, y grabó después otros éxitos como "You Are So Beautiful" (1975) y "Up Where We Belong"".