El milagro de Niki Lauda, por fin llega a la gran pantalla

El 1 de agosto de 1976 Circuito de Nurburgring (Alemania), el ferrrari de Niki Lauda comenzó a arder a ochocientos grados, todavía pone los pelos de punta ver las imágenes. Aunque el piloto ha tenido que esperar hasta sus 64 años, para poder cerrar ese capítulo de su vida. Lauda reconoce que "mis recuerdos acaban en ese momento".

Ron Howard, director de la película, asegura que Lauda "me dijo que estaba tan preocupado por sobrevivir, intentando competir otra vez, que no se daba cuenta de lo intenso que no se daba cuenta de lo intenso que era aquello para su mujer y quienes le rodeaban".

Daniel Brühl, el actor que interpreta a Niki Lauda, recuerda que "le emocionó mucho verse a sí mismo desde fuera y ver otra vez el momento del accidente y el el hospital". Explica que ni siquiera había nacido cuando ocurrió el accidente, le tocó lo más difícil. No fueron las seis horas diarias de maquillaje para parecerse a Lauda, lo más duro fue conocerle.

Recuerda que "me dijo estaría bien si nos conocemos, pero vente a Viena y solo traigas equipaje de mano, porque si no nos entendemos bien, puedes pirarte otra vez". Explica que "esa es la diplomacia de Niki".

Acabaron llevándose bien. Tanto como Brühl con su compañero de reparto, que interpreta a James Hunt, el gran rival de Niki Lauda en las pistas. Brühl reconoce que "es el tío más relajado del mundo". Añade que "es un surfero australiano, supermodesto y un buenazo. Me lo pasé muy bien con él"-

Nada que ver con la rivalidad de sus personajes. Ron Howard explica que "reconocí en esta historia mucho drama, el peligro, el glamour, el sexo". Quién iba a decirles hace casi cuarenta años que a cada vuelta a la pista escribirían una página de la historia de Hollywood.