Tras erigirse como cara visible de los negacionistas del coronavirus y tras desaparecer de todas las redes sociales señalando que "censuran y controlan la información", Miguel Bosé ha reaparecido por poco tiempo en un vídeo publicado en Youtube que acabó siendo retirado en un breve tiempo.

Se trata de una entrevista que el cantante concedió al canal de Youtube del escritor Daniel Estulin y que algunos medios como la revista People en Español pudieron recoger antes de ser eliminada.

En ese vídeo el artista no varió su tesis y siguió alentando la teoría de la conspiración acerca de la crisis del coronavirus. Incluso llegó a asegurar que "estamos en un período de dictadura política farmacéutica". "Necesitamos la verdad, la gente quiere saber y tiene derecho a la verdad, pues yo voy a dar pelea por la verdad y no soy el único", advirtió.

Además, ha denunciado que su postura escéptica conlleva ataques de todo tipo: "La no alienación en el mensaje que se pretende transmitir lógicamente te expone a ataques de todo tipo: humillaciones, mofas, en fin... Pero eran de esperar estos ataques y van a seguir porque yo no me voy a alienar".

Aunque las imágenes han sido eliminadas, el programa mexicano Sale el Sol logró emitirlas, motivo por el cual ahora circulan por redes sociales.