Valencia ensordece con la última mascletà de las primeras Fallas declaradas Patrimonio de la Humanidad

Valencia ha ensordecido con la última mascletà de estas Fallas. Día grande de las fiestas que ha comenzado con el tradicional desayuno de chocolate y buñuelos, Pero no cualquier buñuelo, una comerciantes aseguran que "el buñuelo de calabaza es lo que más triunfa". Con el estómago lleno, después ha tocado turistear por una Valencia que está abarrotada con más de un millón de personas en sus calles.

Fotos y más fotos con la Falla ganadora y los ninots más políticos. En esta fiesta no faltan ni Albert Rivera, ni Susana Díaz, ni Mariano Rajoy. "De andaluza ella y él con el velo del PP de azul", explica un visitante. Presencia también Íñigo Errejón y Pablo Iglesias ambos cogidos de la mano. "Deberían ir sueltos porque ya no están unidos, ya no son muy amigos ellos dos", señala un espectador.

La música y los pasacalles han completado una mañana de ambientazo fallero que promete seguir todo el día. "Hoy nos espera un día largo", cuenta un fallero. Desde las siete de la tarde, la Cabalgata del Fuego y desde las diez hasta la una de la madrugada, la Nit de la Cremà, donde arderán más de 700 monumentos falleros. El fuego quemará las primeras Fallas Patrimonio de la Humanidad.