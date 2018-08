Marilyn Manson se desmaya en pleno concierto en Estados Unidos

Los fans de Marilyn Manson se han llevado un susto enorme al ver cómo su ídolo se derrumbaba en el escenario. El cantante sufrió un desmayo en Houston debido al calor.

Después de cantar 'Cruci-Fiction in space', 'Angel with the sabbed wings', 'This is the new shit' y 'Sweet dreams', Marilyn Manson sufrió un desmayo.

A pesar de que el cantante trató de continuar con el espectáculo regresado para interpretar 'Antichrist superstar', finalmente tuvo que suspender el concierto de forma definitiva.

Tras este incidente, Marilyn Manson ha agradecido a sus seguidores el apoyo brindado.