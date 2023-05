Detrás del comentado tocado de la reina Letizia están las manos de Isabel Terroso, una reconocida emprendedora madrileña. Los más avispados, ha explicado a laSexta, reconocieron su marca nada más verlo. Tiene un sello e identidad casi palpable: "De hecho, todo el mundo me empezó a felicitar por mi trabajo cuando yo todavía no había dicho que el sombrero era mío", explica.

Los sombreros los hace ella sola, en su taller. "Es sinamay, un tipo de paja bastante antiguo y al ser tan finito, hay que poner cuantas mas capas mejor, en este caso llevaba seis capas de material". De hecho, este material se utiliza desde la II Guerra Mundial. Su proceso es largo. Tardó en hacerlo casi tres semanas. "Hay que ir aprestando el material, ir colocándolo y procurar que trabaje todo en la misma dirección", especifica.

Para diseñarlo, Isabel analizó antes el vestido de la Reina Letizia para la coronación de Carlos III: "Venía marcado por Wes Gordon y Carolina Herrera, era muy claro que había que ir a años 50." El sombrero, estima la diseñadora, cuesta alrededor de 1.500 euros y según los detalles que se le quieran añadir, podría alcanzar hasta los 3.000 euros.

Uno de los detalles más especiales, nos confiesa, fue el tul rosa: "Vintage, antiguo, de esos que tengo guardados en una caja de tesoros y tenía el mismo color, exactamente el mismo color que el vestido, o sea, estaba hecho como, si el destino lo quisiera así. Era a propósito para ella."

Pero Isabel no siempre se ha dedicado al diseño. Antes era ingeniera agrónoma. Hasta que alguien en la calle se fijó en el primer sombrero que hizo, una boina en forma de hoja. En el vídeo principal de esta noticia, la muestra orgullosa frente al espejo. "Le debo todo a esta boina, le tengo muchísimo cariño y, si me la piden, hago una nueva pero no la vendo, esta es mía para siempre", explica con cariño. La vida de Isabel ha dado un giro de 180 grados que, de momento, no le está saliendo nada mal.