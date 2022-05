No es nada difícil, tirar de teclado y toparse con el 'boom' de las escritoras latinoamericanas. Sin embargo, las autoras rechazan esta etiqueta: "¿ De qué 'boom' latinoamericano de realismo mágico me están hablando?", se pregunta la escritora Mariana Enríquez, mientras que Liliana Colanzi critica que se trata de "una etiqueta con la que ninguna escritora se identifica".

Así, las autoras piden que se deje de hablar del 'boom' de la literatura latinoamericana y se destierre esa etiqueta: "Son mujeres escribiendo; es distinto", subraya la escritora Clara Obligado, mientras que María Fernanda Ampuero defiende que no son "producto del marketing".

Y es que ellas siempre han estado allí, aunque no fueran vistas. "Yo me preguntaba que dónde estaban las demás, las mujeres que yo estaba esperando, y resulta que no estaban", recuerda Mariana Enríquez, tras lo que Liliana Colanzi cuenta que tuvo que "salir a buscar a las escritoras de décadas pasadas", ya que no llegaron a ella "de forma natural".

En ese momento, solo estaban ellos en el espacio literario, y el camino se vislumbraba duro. En este sentido, Mariana Enríquez expresa que "la puerta no se abrió amablemente, pidiendo a las chicas que pasaran, sino que la puerta se abrió a patadas".

De esta forma, las mujeres lucharon por hacerse su hueco, y en estos tiempos la lucha feminista continúa, incluida la que se vive en las calles, en contra de los feminicidios y la violencia. "Hemos tenido las semanas más salvajes que se han podido imaginar con violaciones en masa y violadores libres, ¿qué más terror que esto?", manifiesta al respecto María Fernanda Ampuero.

No es cuestión de crear un gueto, dicen, sino de que haya espacio para todos: "Yo tengo mi derecho a decir que mi escritor favorito es William Faulkner, pero quiero que esté Clarice Lispector ahí", afirma Enríquez. Pese a que antes no estaban, ellas ahora andan por todas partes, desde Colombia, México o Argentina hasta España.