Los donostiarras, a un paso de poder decidir si quieren seguir celebrando corridas de toros

Tendrán que esperar a que les den permiso. El Ayuntamiento de San Sebastián lleva tiempo intentando que sean sus ciudadanos los que decidan si quieren o no corridas de toros.

El alcalde, Eneko Goia, del PNV, había citado a los donostiarras para decidirlo mediante referéndum el próximo 19 de febrero, pero un juzgado de la ciudad ha suspendido cautelarmente la convocatoria.

"Estamos ante un alcalde que se respalda en la petición ciudadana para él no tomar una decisión", afirma Miren Albistur, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Donostia.

El consistorio quiere que sean ellos los que decidan pero hasta ahora se había negado a depender del Gobierno central, que es el que ahora tiene que autorizar el referéndum.

Los toros siguen generando polémica en una ciudad que está dividida entre los que los quieren y los que no. En 2013, Bildu, al llegar a la Alcaldía, desterró la fiesta alquilando la plaza de Illumbe para otros espectáculos.

Una situación que podría repetirse en Barcelona, después de que el Tribunal Constitucional haya levantado el veto a las corridas de toros en Cataluña.

En San Sebastián, el PNV no tiene intención de repetir lo que hizo Bildu, pero ahora no dependen de ellos mismos. "El Consejo de Ministros no debería poner ninguna pega para que un Ayuntamiento pueda consultar a sus ciudadanos", afirma Aitor Marín, del colectivo antitaurino.

Si quieren dejar que los ciudadanos decidan, se tendrán que atener a lo que diga el Partido Popular.