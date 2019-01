Las Campanadas 2018 con Iñaki López y Cristina Pardo: así dieron la bienvenida al 2019 en laSexta

Cristina Pardo e Iñaki López fueron por segundo año consecutivo los encargados de dar la bienvenida al año nuevo en laSexta y como siempre lo hicieron con el humor que les caracteriza.

Tras una ovación de la "chavalería entregada al festejo" en su primera salida al exterior del balcón, Pardo y López recibieron una aplauso más moderado en su segunda salida: "Hemos hecho más gracia la primera vez, si no salimos más no va a pasar nada Iñaki".

"A mí que me confundan con la Pedroche no deja de ser un halago, al final 20 centímetros que gano", aseguró Cristina Pardo, que no dejó su humor apartado en toda la noche: "Me siento un poco como la familia real".

Como ya ocurrió el año anterior, Pardo no dudó en resaltar la sexta campanada: "¡Más periodismo!". Además, Iñaki López deseó lo mejor a la audiencia de laSexta en este 2019: "Que tengan un año próspero, de salud y de felicidad".