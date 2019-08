Se ha vestido exagerada, polémica, a veces rozando el mal gusto, pero siempre icónica. Lady Gaga hizo de su imagen su mejor carta de presentación y ahora esos vestidos forman parte de una exposición en Las Vegas.

Detrás de la 'Mother Monster' se encuentra un equipo de diseñadores encargado de mantener a la diva encima del podio de la moda. Reciben el nombre de 'Haus of Gaga', en homenaje a las familias de 'drag queens' que concursaban por tener el estilismo más arriesgado...

Ahora, 'Haus of Gaga' ha organizado una exposición en Las Vegas con sus 'looks' más emblemáticos, incluido su vestido de filetes, que por cierto, lanzaba un mensaje feminista: no somos un trozo de carne.

Gran amiga de diseñadores como Alexander McQueen, Marc Jacobs o Donatella Versace, a la que escribió una canción.

Ha entrado en una crisálida a los Grammy de 2011, la han vomitado encima durante uno de sus conciertos, y ha cantado para la Reina de Inglaterra con un vestido de inspiración isabelina encima de un piano Daliniano.

A la hora de componer, piensa primero en la ropa que quiere usar.

Gaga es espectáculo al servicio de los estilos más extravagantes. La polémica y la alta costura son su terreno de juego.