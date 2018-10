Keira Knightley critica duramente a Kate Middleton por mostrarse perfecta tras el parto: "Ocultas nuestro dolor"

Keira Knightley ha querido mostrar al mundo una realidad que muchas veces se quiere ocultar. La actriz de Orgullo y Prejuicio ha escrito un ensayo titulado 'El sexo débil (The Weaker Sex)' dentro de la colección de artículos de la periodista Scarlett Curtis, 'El feminismo no viste de rosa y otras mentiras'.

Keira Knightley ha compartido su enfado con la imagen que dio Kate Middleton después de dar a luz a su segunda hija, la princesa Charlotte. Y es que un día antes, ella había sido madre de su pequeña Edie. El posado de la Duquesa de Cambridge con su hija en brazos siete horas después de dar a luz en el St. Mary's Hospital ha llevado a la actriz ha mostrar su malestar por algo que considera antinatural.

"Miramos la televisión. Ella (Kate Middleton) había salido del hospital siete horas después de dar a luz maquillada y con unos tacones. Esa era la cara que el mundo quería ver", comienza escribiendo Knightley.

Un texto que continuaba analizando el posado de la Duquesa de Cambridge: "Esconder nuestro dolor, esconder nuestros cuerpos divididos, nuevos pechos doloridos y nuestras hormonas alteradas. Parecer guapa y elegante para no mostrar la batalla que habías vivido, Kate. Siete horas después de luchar contra la vida y la muerte, siete horas después de que tu cuerpo se abriese en dos y la sangre y los gritos saliesen de él. No mostrar. No hablar. Posar ahí con tu bebé mientras un grupo de hombres fotógrafos disparaban sus cámaras".

Y es que para Keira lo que verdaderamente se debe mostrar es la realidad del parto. Por ese motivo, la actriz termina su escrito con una carta a su hija: "Mi vagina se rompió. Saliste con los ojos abiertos, los brazos levantados y gritando. Te pusieron encima de mí, cubierta de sangre y con tu cabeza deformada por el parto. Tú te agarraste a mi pecho inmediatamente. Hambrienta. Recuerdo el dolor. [...] Recuerdo el vómito, la sangre, los puntos de sutura. Recuerdo mi batalla. Tu batalla y la vida abriéndose camino. Sobrevivimos. ¿Y yo soy el sexo débil? ¿y tú?".