Karl Lagerfeld está "harto" del movimiento 'Me Too': "Si no quieres que te bajen los pantalones no te hagas modelo"

ACONSEJA METERSE EN UN CONVENTO DE MONJAS

El diseñador Karl Lagerfeld dice que está "harto" del movimiento 'Me Too': el hombre que odia a la gente "desagradable y fea" se ha despachado a gusto en una entrevista sobre los abusos sexuales. Según él, es mejor que no seas modelo si no quieres que te bajen los pantalones. En lugar de eso, aconseja meterse a un convento de monjas.