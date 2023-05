Ed Sheeran no infringió los derechos de autor con su canción 'Thinking Out Loud'. Es lo que ha determinado el jurado de Manhattan durante el juicio en el que el cantautor británico estaba acusado de plagiar el tema 'Let's Get It On', de Marvin Gaye.

"Estoy muy agradecido de que el jurado me declare inocente", ha confesado el artista al salir del juzgado. Y es que siempre negó las acusaciones e incluso, fue más allá: aseguró ante los medios que si le declaraban culpable dejaría la música.

Concretamente, le acusaban de haber usado acordes idénticos y para demostrar su inocencia, los tocó y cantó en el juicio. Con toda esta controversia puede asaltarnos la duda: ¿es fácil componer una canción y que se parezca a otra?

Paco Salazar, productor musical, nos cuenta que es posible que haya muchas más canciones con unos acordes y unas progresiones iguales a las de las dos canciones en entredicho.

Ritmos similares que cuestionan la creatividad y que llevan a que cada vez haya más denuncias por plagios. El cantante y compositor musical español Ramoncín reconoce a laSexta que toda la música urbana y nueva que tiene tanto éxito se hacen con máquinas y samplers que han salido de otros temas. Por eso cree que estas situaciones se van a dar "mucho más de lo que nos gustaría".

Artistas como Quevedo o Shakira ya se han enfrentado a este tipo de acusaciones, y el mismo Ed Sheeran repite por segunda vez. El año pasado ganó otra batalla en Londres por su tema 'Shape of You'.