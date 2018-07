Juan Carlos Ortega: "En el humor, lo incorrecto de ahora es lo correcto de antes y viceversa"

UNA NUEVA ENTREGA DE 'ESTO NO ES SERIO', POR PEPE COLUBI

Pepe Colubi entrevista a Juan Carlos Ortega en su nuevo vídeo de 'Esto no es serio', en Flooxer. El humorista asegura a Colubi que su cerebro se divide entre Newton y Gila, entre el método científico y la comedia más surrealista. Además, desvela que no acepta las críticas: "Las positivas me encantan, pero las negativas no las tolero".