Jose Antonio Marina: "Si España pierde el tren del aprendizaje está condenada a ser el bar de copas de Europa"

El filósofo José Antonio Marina ha advertido de que si España "pierde el tren del aprendizaje", como hizo con el de la ilustración y la industrialización, "está condenada a ser el bar de copas de Europa" y ha asegurado que el sistema educativo tal y como está planteado en la actualidad "no genera todo el talento que debería".



Así lo ha asegurado este experto en educación en una entrevista con motivo de la publicación de su último libro 'Objetivo: Generar talento. Cómo poner en marcha la inteligencia', en el que aúna varias teorías de la psicología y la neurociencia para definir 'talento' como "el buen uso de la inteligencia" y establece una "hoja de ruta" para que las personas puedan "diseñar su propio cerebro".



A su juicio, la generación de talento "no depende del dinero" sino de tener las "cosas claras" y ha advertido de que existe una "partitura" en educación para progresar con "bastante rapidez". "Tenemos que hacerlo porque perdimos el tren de la ilustración, el de la industrialización y como perdamos el tren del aprendizaje nos quedamos condenados a ser el bar de Europa y eso no es un buen futuro", ha indicado.

Marina ha señalado que la enseñanza en España "es mediocre, no catastrófica", que está "empantanada" desde el año 2000 y no avanza. Asimismo, ha criticado que los políticos se empeñen en cambiar las leyes educativas "mientras se pierde talento" y que es la ciudadanía la que tiene que apostar por ello para que los dirigentes "se pongan las pilas".



"Ahora discuten si se quita la LOMCE y no dicen qué van a hacer mientras se aprueba otra"." Es una pérdida de tiempo", ha subrayado este filósofo, que propone a los partidos que mantengan la normativa actual mientras alcanzan un pacto en un máximo de seis meses y sobre la base de éste, hacer una ley que dure "al menos 30 años".