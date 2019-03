Huelga indefinida de dobladores porque la reforma laboral les deja sin convenio

Drew Barrymore está en huelga. Ella, y el mismísimo Tony Soprano. La nueva reforma laboral les ha dejado en el limbo, sin ese convenio de 1993 con el que los actores y actrices de doblaje funcionaban hasta ahora.

Carlos Ysbert, actor de doblaje, dice "cuando tienes trabajo cobras y cuando no tienes trabajo estás en tu casa comiéndote los mocos". "Y cobramos todos lo mismo, las tarifas son para todos igual" dice Mar Bordallo, actriz de doblaje. Un sueldo, de unos 4 euros por toma, que no piden mejorar sino regular. Adolfo Moreno, presidente de Sindicato Adoma, dice "nosotros no pretentemos ahora mismo subir esas tarifas porque somos conscientes de los problemas que hay en todos los lugares,bpero sí entendemos que si se han respetado esas tarifas antes de la reforma laboral se tienen que seguir respetando".

Pero al otro lado están los estudios que quieren cambiar el sistema de pago. Jana Callís, portavoz de Estudios de Doblaje, dice "no se trata de garantizar el salario de aquellos que trabajan, lo que se trata es de poder garantizar más trabajo para todos".

Sin un acuerdo, de momento la producción se ha parado en los estudios de doblaje más importantes,los de Madrid. Películas como 'Maléfica' o 'X-Men, días del futuro pasado' tardarán un poco más en estrenarse, al menos que hasta unos y otros quieran sentarse a hablar.