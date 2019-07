El grupo musical Adebán fue identificado por la Guardia Civil y se le abrió un expediente informativo por interpretar la canción republicana 'Arriba, abajo' en el acto por la apertura del Canfranc este pasado domingo en Canfranc, una canción que llevan años interpretando.

La canción interpretada por Adebán tiene como estribillo "Arriba, abajo, mandaremos al rey al carajo. Abajo, arriba, no queremos a la monarquía. Que sí que, que no que, tenemos un rey de rebote. Que no que, que sí que, mantenemos a dos aunque abdiquen".

Los miembros del grupo consideran "surrealista" lo ocurrido y explican que se les acercó "la pareja de la Guardia Civil y nos dijo que estábamos atentando contra la democracia, contra la monarquía".

Para Zaragoza en Común, lo ocurrido con Adebán en Canfranc es un "nuevo y lamentable episodio de recorte y vulneración de la libertad de expresión bajo el paraguas de la llamada 'Ley Mordaza', aprobada por el PP para criminalizar la protesta, la disidencia política y vulnerar los derechos fundamentales", ha señalado la portavoz de ZeC, Rosa Sánchez.

Zaragoza en Común ha animado a toda la ciudadanía a solidarizarse con Adebán y a movilizarse en la defensa de los derechos civiles.