Grace Jones sigue peleando contra la indiferencia con un nuevo disco y un documental a su casi 70 años

Modelo, actriz, cantante, guerrera profesional y ahora protagonista de su propio documental. La directora Sophie Fiennes la ha acompañado durante diez años para mostrar su cara más íntima.

La diva jamaicana arrancó su carrera como modelo en Estados Unidos, pero aún no estaban preparados para su estilo andrógino. Sí lo estaban en Europa, donde pronto triunfó en París trabajando con diseñadores como Yves Saint Laurent y apareciendo en las portadas de la revista Vogue.

A finales de los 70, Jones, ya convertida en un icono y a ritmo de disco, saca su primer álbum. La canción That's The Trouble la llevó a convertirse en un icono gay. Con I need a man también se convirtió en una estrella de la noche neoyorkina, frecuentando la discoteca estudio 54 y entablando amistad con Andy Warhol.

En 1984 apareció en el cine con 'Conan el destructor'. Schwarzenegger comentaría que fue complicado trabajar con ella por su agresividad y su dureza. También se le vio como chica bond en 'Panorama para matar' en 1985.

Sus interpretaciones en ambas películas la llevaron a estar nominada como actriz de reparto en los premios 'Saturno'. Defensora del feminismo, demostró que que conceptos como masculino o femenino se basan en convenciones erróneas.

Ahora, a sus 69 años, sigue dando que hablar y que bailar. Con un nuevo disco, demuestra que la belleza no sigue normas.