Galliano: "El apoyo de y la fe en mí de Óscar de la Renta son una cura de humildad"

Alejado del mundo de la moda desde ese momento, ahora le llega una segunda oportunidad de la mano de Óscar de la Renta y con la bendición de Anna Wintour.

El diseñador dominicano Óscar de la Renta anuncia, en el periódico Women's Wear Daily (WWD), que tendrá como invitado durante tres semanas a John Galliano en su estudio de Nueva York.

"John y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y soy un gran admirador de su talento. Ha trabajado mucho en su recuperación y me alegro de poder proporcionarle esta oportunidad de sumergirse de nuevo en el mundo de la moda y volver a aclimatarse en un entorno en el que ha sido tan creativo", explica.

Galliano, de 52 años, dice al mismo diario que está rehabilitado de su adicción al alcohol y arrepentido. "He estado en rehabilitación los últimos dos años. Antes de mi sobriedad, descendí a la locura de la enfermedad. Dije e hice cosas que hirieron a otros, especialmente, a miembros de la comunidad judía. He expresado mi pesar en privado y en público por el daño que he causado y continúo haciéndolo. Estoy comprometido a resarcir a aquellos a quienes he herido".

"Estoy más agradecido a Óscar de lo que puedo expresar por invitarme a pasar tiempo con él en el entorno familiar de un estudio de diseño. Su apoyo y su fe en mí son una cura de humildad", termina Galliano.

El diario Women's Wear Daily (WWD) apunta que la vuelta al ruedo del mundo de la moda del diseñador gibraltareño ha sido orquestada por la directora de Vogue USA, Anna Wintour.