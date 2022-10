El dúo británico siempre ha navegado con solvencia el paisaje del pop bailable moderno con gracia e inteligencia y con su propio y reconocible sonido que hoy ha agitado a Benicasim.

Tras una aparición de los dos miembros del grupo con cascos, después de salir de una pantalla circular que ha ido girando, el espectáculo de visuales ha arrancado y ha dado paso -tras la caída del gran telón que tenían a sus espaldas- a la incorporación de los tres músicos que les han acompañado hoy para complacer al público con éxitos como "The Pop Kids", "New York City Boy", "West End Girls", "ItŽs a Sin" o "Go West" para enfilar la recta final del show justo cuando empezaban a caer las primeras gotas de lluvia en Benicasim.

"Domino Dancing" o "Always On My Mind" han cerrado el espectáculo de los británicos con los coros de miles de personas. Algunas horas antes, el escenario principal lo abría el músico de Castellón Junior Macenzie, y tras él el otro gran show visual de la noche, el que han ofrecido los españoles Los Punsetes.

Ariadna, impertérrita e inmóvil durante toda la actuación -como es habitual- ha aparecido con una especie de traje de Reina de Corazones galáctica para decirnos a todos cuatro verdades a la cara ayudada por los visuales. "Que les den por culo a tus amigos", es lo primero que se ha escuchado de la banda -letra del tema "Tus amigos"- que tiene la habilidad única de decir en voz alta lo que todo el mundo piensa.

"Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda" dice Ariadna sin mover ni un músculo, y también expresa lo que piensa de "tu puto grupo" enlazando temas sin descanso.

Ya con la llegada de The Kooks al escenario principal los fibers han vuelto a abarrotar el recinto, ya con el cansancio visible en muchos que optaban por esperar sentados entre actuaciones.

En los escenarios más pequeños The Horrors han congregado a los amantes de su sonido oscuro post-punk y unos cuantos han disfrutado del derroche de personalidad y optimismo de músico de Washinton DC (EEUU), Oddisee & The Good Company.