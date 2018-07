Fallece Maurice White, fundador de la banda de soul 'Earth, Wind & Fire'

El fundador y líder de la banda Earth, Wind & Fire, Maurice White ha fallecido en Los Ángeles a los 74 años después de una larga batalla contra el párkinson. "Nuestro hermano Maurice White falleció de manera tranquila y mientras dormía. La luz es él, brillando en ti y en mí", aseguró el mensaje de Earth, Wind & Fire en Twitter.

Nacido el 19 de diciembre de 1941 en Memphis, White fue cantante, batería y compositor del grupo de los años 70 Earth, Wind & Fire, que se hizo famoso y muy popular por su mezcla de funk, rock y música africana.

Antes de fundar Earth, Wind & Fire, White fue músico de sesión para el sello Chess Records en Chicago donde trabajó en grabaciones de artistas como Etta James. En 1969 Maurice White creó Earth, Wind & Fire en Chicago, junto a músicos como Don Whitehead o Wade Flemons, y posteriormente se mudó a Los Ángeles.

En 1971 la banda publicó su disco debut homónimo e inauguró una década de gran popularidad y también de constantes entradas y salidas en la formación del grupo, al que se incorporarían en 1972 su hermano Verdine White y el vocalista Philip Bailey.

Earth, Wind & Fire fue responsable de enormes éxitos como las canciones 'September', 'Let's Groove' o 'Boogie Wonderland', en las que la multitudinaria formación hacía gala de una excitante mezcla de ritmos y texturas desde el funk hasta el rock, pasando por la electrónica disco y los sonidos africanos.



Junto a su trayectoria en Earth, Wind & Fire, que incluye álbumes como 'Open Our Eyes' (1974), 'That's the Way of the World' y 'Gratitude' (ambos de 1975), Maurice White también editó un disco en solitario titulado 'Maurice White', en 1986. En los años 90, White abandonó el grupo, pero Earth, Wind & Fire continuó con su actividad y en 2013 editó su último álbum hasta la fecha, 'Now, Then & Forever'.