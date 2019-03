Fallece la cantante mexicana Jenni Rivera en un accidente de avión

Los siete ocupantes del avión en el que viajaba la cantante mexicano-estadounidense Jenni Rivera han fallecido después de que el aparato se accidentara a la altura de la ciudad de Toluca, según han informado las autoridades locales.

Los restos del avión han sido localizados totalmente fragmentados

"La información que tenemos es que no hay ni un solo superviviente", ha dicho el director general de Aeronáutica Civil, Alejandro Argudín, en una rueda de prensa celebrada en la capital mexicana, de acuerdo con el diario 'Milenio'.



En el avión, un Learjet, viajaban, además de Rivera, su representante, Arturo Rivera; su maquillador, Jacob Llenares; su abogado, Mario Macías; los dos pilotos --Miguel Pérez y Alejandro Torres--; y una séptima persona identificada como Gerardo N.



La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha indicado que el Learjet desapareció del radar cuando se encontraba a 100 kilómetros de la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León (noreste), tras despegar a las 3.15 horas del domingo (10.15 horas en España).



Rivera y su equipo se dirigían a la ciudad de Toluca, ubicada en el centro del país, después de dar un multitudinario concierto en Monterrey. "Me siento bendecida en este momento, Dios siempre me tiene más y más cosas buenas", dijo en la rueda de prensa posterior.



Tras 12 horas de búsqueda, el personal de Protección Civil ha encontrado el avión en la sierra de Toluca. "La información que tenemos es que está totalmente fragmentado, estamos iniciando el protocolo de recolección de las piezas", ha dicho Argudín.



Rivera, conocida popularmente como 'La Diva de la Banda' porque siempre canta acompañada de un grupo de mariachis, nació en Long Beach, California, Estados Unidos, hace 43 años en una familia de inmigrantes mexicanos.



Según la información proporcionada por su página web, la cantante ha vendido alrededor de 15 millones de discos a lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios y ha sido nominada a los premios Grammy en varias ocasiones.