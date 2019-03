El 'zasca' de Sofía Vergara al usuario que criticó su físico por tener "flácida la piel"

Solo cinco palabras ha necesitado Sofia Vergara para responder a una crítica malintencionada, que nada tiene que ver con su valor frente a las cámaras. La razón: la actriz había subido a su cuenta personal de Instagram una fotografía en la que aparecía junto a su hijo Manuel en la alfombra roja de los Emmy de 2017.

Entre la multitud de halagos que recibió Vergara, tanto por el vestido que lucía como por el éxito profesional que disfruta actualmente, se coló el innecesario mensaje de un usuario de la red social: "Un poco flácida la piel en la espalda y el vestido que no ayuda".

La artista no dejó pasar la oportunidad de responder a tal comentario, y se limitó a decirle: "Eso se llama tener 45 años". El mensaje de Vergara fue aplaudido por los miles de usuarios que siguen su cuenta, si bien la actriz lo borró poco después de publicarlo.

Ahí no se quedó la cosa, pues la misma persona que criticó su físico respondió poco después: "Perfecto, lo importante es la personalidad y aceptar los años, felicitaciones". No es la primera vez que Vergara reivindica la imperfección de los cuerpos, considerando necesario no tener vergüenza del físico como "secreto para envejecer con dignidad".

Tampoco es la primera actriz de Modern Family que se ve obligada a hacer frente a las críticas por su físico. Ariel Winter, que encarna a Alex Dunphy en la serie, estalló ante los comentarios negativos en una foto en la que aparecía con un conjunto negro muy ajustado. "No soy una puta por llevar shorts y tops", respondió Winter.