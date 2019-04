El discurso más inspirador de Gal Gadot sobre la igualdad: "Mi promesa y compromiso es que nunca me silenciarán"

La actriz Gal Gadot, protagonista de Wonder Woman, recogió el galardón #SeeHer en los Critics' Choice Awards, una categoría que se creó para premiar a las actrices que desafian los estereotipos femeninos con su interpretación.

Su discurso por la igualdad fue muy inspirador. Gadot comenzó recordando como a lo largo de su carrera ha tenido claro que quería interpretar a una mujer fuerte e independiente, "una de verdad".

Con el tiempo la eligieron para interpretar a Wonder Woman, casualmente, todas las cualidades que buscaba las encontró en ella: "Es todo corazón, fuerza y compasión".

La actriz aprovechó para hacer hincapié en la desigualdad que existe en la industria del cine y es que, tal y como dijo Gadot, aún hay pocas películas con mujeres líderes o dirigidas por mujeres.

"Este año, tres de las películas más taquilleras han sido dirigidas por mujeres, una de ellas mi maravillosa Patty Jenkins", insistió.

Además, no olvidó los escándalos de Hollywood y las iniciativas que se han desarrollado a raíz de todos los casos de abusos: "En las últimas semanas y meses hemos sido testigos de un movimiento en nuestra industria y en la sociedad. Quiero compartir este premio con todas las mujeres y hombres que defienden lo correcto, que defienden a aquellos que no pueden hacerlo o hablar por ellos mismos. Mi promesa y compromiso es que nunca me silenciarán y continuaremos avanzando juntos, unidos por la igualdad", concluyó.