Jordi Évole ha ganado el Premio Ondas de Televisión al mejor programa de actualidad por sus entrevistas en Salvados y su discurso durante la gala ya se ha vuelto viral. Y es que, en su intervención el periodista se acordó de Santiago Abascal y su caballo, del papa Francisco y hasta de Nicolás Maduro.

Al recoger su premio, el que fuera presentador de Salvados, señaló "qué bonito el caballo, sobre todo este, que nunca lo va a montar Abascal". Lo hizo haciendo referencia a la campaña en la que el líder de Vox aparecía sobre los lomos de un equino.

Además, recordó que sus entrevistas al papa Francisco y a Nicolás Maduro le levaron a obtener este galardón. "Entrevisté al papa, el representante de dios en la tierra, y a Maduro, que para algunos es el representante del diablo. No me digan que no es el colmo de la equidistancia", apuntó.

Cataluña fue otro de los temas de actualidad que protagonizaron el discurso del periodista. "Me siento un afortunado. Trabajo para laSexta, estoy en directo desde Barcelona y no tengo a nadie detrás gritando 'televisión manipulación' o 'prensa española manipuladora'. Es una suerte".

Además, tirando de ironía para analizar la situación tras la sentencia del procés, lanzó una advertencia a los allí presentes: "Quiero que sepan una cosa, si a alguien le hace ilusión salir en televisión, solo tiene que quemar un contenedor, no falla".