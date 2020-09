Carmen Lomana se ha mostrado muy crítica con Vox, el partido del que fue la número 3 por Madrid en 2015. Y lo ha hecho en uno de los capítulos de estreno de la tercera temporada de 'Las Uñas', el formato de Flooxer del que ya puedes disfrutar al completo si eres suscriptor de ATRESplayer PREMIUM.

"No tengo nada que ver con Vox, no me gusta la gente extremada, no me gustan las personas radicales. Pero fundamentalmente no me gusta Vox porque no tiene un equipo detrás. O sea, parece que se ha metido el más tonto de cada casa, con perdón", ha criticado.

"Yo lo que pido a un político es una preparación, que tenga un 'background' de conocimiento político... Y miras lo qué hay detrás de Vox... Aparte, que tampoco comulgo con sus ideas para nada. Algunas, un poco y con las demás, nada", concluye.

No me gusta Vox porque parece que se ha metido el más tonto de cada casa"

Un año después de ser la número 3 por Madrid, Lomana aseguró que se presentó como independiente "por darles un poco de publicidad". Un partido del que su hermano Rafael, con el que no tiene relación, es diputado por Albacete, algo que ha criticado la empresaria en distintas ocasiones. "Deberían tener cuidado con la gente que meten", comentó en 2009.

El capítulo, al igual que la temporada completa, lo pueden disfrutar desde el pasado domingo los suscriptores de la plataforma de pago. Sin embargo, los que no sean PREMIUM podrán disfrutar de cada programa cada jueves a partir del próximo 17 de septiembre.

En esta nueva entrega, 'Las Uñas' contará con ocho capítulos protagonizado cada uno de ellos por una invitada de gran alcance social y capacidad de influencia como son Marta Carriedo, Carmen Lomana, La Zowi, Noelia López, Marta Riumbau, Natalia Lozano, Ro en la Red y Álex Saint.

No comulgo con las ideas de Vox para nada"

Sindy Takanashi se pondrá de nuevo al frente de este innovador formato de entrevistas que en esta tercera temporada da un giro hacia el reality con el fin de conocer en profundidad a cada una de sus protagonistas.

Además, 'Las Uñas' se muda a un nuevo plató, más amplio y con distintos ambientes, en el que la iluminación íntima y la decoración radical refuerzan la personalidad del formato.

Las invitadas se sincerarán ante Sindy y alrededor de las uñas de gel, el centro de la entrevista, que además de ser el principal generador de intimidad se convierte en el lienzo en el que queda retratado el personaje.

Desde un punto de vista femenino, 'Las Uñas' tratará a lo largo de cada programa temas como la tiranía de la imagen y el culto al cuerpo, el lado oculto de las redes sociales; el feminismo, la transfobia, la maternidad, o la salud mental.