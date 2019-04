El gesto de Coldplay en Barcelona: Chris Martin visita a una fan en el hospital y le regala una entrada

En su visita a Barcelona Chris Martin, cantante de Coldplay, no sólo emocionó con sus canciones a los miles de asistentes que tenían una entrada para el concierto, también hizo una visita a un hospital para ver a niños y jóvenes hospitalizados.

En esa visita se encontró con Carlota, una chica de 17 años ingresada, a la que la visita no sólo le dejó un bonito recuerdo. El cantante no sólo grabó un vídeo cantando con ella además le dio entradas para que pudiera ir al concierto en la ciudad Condal.

So... I just met Chris Martin and he gave me tickets for his concert. Still in shock. pic.twitter.com/7NCQUolKYs