Detenidos el exproductor y el exmánager de Camilo Sesto por el robo en su casa

Han reconocido estar implicados: Miguel Ángel Ruz y Pedro Rodríguez, manager y productor: podrían haber aportado la información necesaria para que los asaltantes entraran en la casa de Camilo Sesto cuando la alarma estaba apagada y el cantante estaba solo en casa.

Pero hoy, ante el juez, han dicho que lo hicieron bajo amenaza de muerte. Señalan a Rubén, supuesto cabecilla de la banda que forman otros 4 detenidos, como la persona que les obligó a hablar.

Los presuntos ladrones los señalan como inductores directos: les podrían haber dicho que Camilo Sesto guardaba 1 millón de euros en casa. Hace sólo unos días, los declarantes en un juicio contra el artista, dijeron que a ellos también les debía dinero, 700.000 euros. “Camilo no paga porque es sistemático lo de no pagar, no es porque sean 700.000 euros. No paga al pintor de su casa y son 20.000 euros”.

Aunque desde el entorno de Camilo Sesto niegan esta deuda. También dicen que se podía intuir quienes eran los culpables.

El botín fue de 10.000 euros en metálico y algunos objetos de valor. Además de un susto para el artista que pasó horas atado y amordazado hasta que pudo liberarse.

En total son ya 8 los detenidos por el asalto el pasado mes de enero. Dos de ellos, detenidos ayer en Vallecas, han contado que solo llevaron a los ladrones hasta la vivienda y que durante el robo, estuvieron en el casino de Torrelodones.