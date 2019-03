Si no se acuerdan o simplemente no se saben el título de una canción que quieran encontrar en Internet, no se preocupen porque Google es muy listo. A veces demasiado.

Solo tienen que escribir la parte de la canción que más les suene, tal cual. Porque, por ejemplo, para Google el tema principal de la banda sonora de 'Grease' 'You´re the one that I want', también es 'Akachu'.

Y como esa canción, cientos... desde 'Charanana' a 'Akenli', pasando por la indescifrable 'Totouro'.