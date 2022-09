CREADOR DE 'THE WIRE'

El creador de la exitosa serie 'The Wire', David Simon, inmerso ahora una nueva producción sobre la Guerra Civil española ('A Dry Run') ha estallado en redes ante las decenas de comentarios que le advierten de una temática aún muy sensible en España. "No habrá historiadores. Ni material fuente. No lecturas. Solo vamos a hacer esta mierda hasta que nos guste la historia. Y también habrá dragones. Y un halcón milenario", dice Simon.