Dani Rovira, a los políticos en los Goya 2017: "Les vamos a dedicar el tiempo proporcional que ustedes han dedicado a la cultura en los discursos, campañas y debates… ya está"

Dani Rovira ha querido arrancar su discurso inaugural, con una buena noticia: 2016 ha sido un año de enhorabuena para el cine español con más de 100 millones de espectadores. A pesar de que ha querido mandar un recado a los líderes políticos sobre la escasa atención que, denuncia, dedican a la cultura, el discurso del actor ha dejado a un lado la reivindicaciones políticas relativas al IVA cultural muy presentes en los últimos años.

"Yo entiendo que no se baje el IVA cultural. Un ejemplo, si no bajan el IVA de un yate, a mí me da igual porque no tengo yate. Pues lo mismo le pasa a Montoro con la cultura", fueron las palabras que Dani Rovira dedicó al ministro de Hacienda en relación con el IVA cultural en la anterior ceremonia.

En estos Goya 2017, Dani Rovira el cineasta Daniel Sánchez Arévalo ha reivindicado un mayor apoyo del Ejecutivo a la cultura española, reclama que el sector necesita "sentir que el Gobierno apoya la cultura y nuestro cine"