Coque Malla: "No sé si creerme a Pablo Iglesias, no sé si Rajoy está borracho..."

Coque Malla presenta disco, 'El último hombre en la tierra'. Un trabajo que, según confiesa a laSexta Noticias, ha hecho por él mismo. "Me siento muy feliz con este disco. Está mal que lo diga yo, pero es brutal".

Parte del disco se lo debe al consejo del músico y productor Suso Saiz. "Me dijo que no hay movimiento armónico en la música, que la música es monolítica y aburrida".

Sobre la situación política actual, Malla se confiesa. "No sé si creerme a Pablo Iglesias, si Rajoy está borracho o si Pedro Sánchez tiene acciones por ahí. Me divierte porque soy muy punk. No me preocupa, me divierte el caos".

Cuando se le pregunta por 'Los Ronaldos', responde con una metáfora: "La música es una gran mansión que puedes ir visitando por habitaciones". Hace ya ocho años que se les vio actuar juntos por última vez y la armonía y conexión que desprendían sigue presente.