El Carnaval de Cádiz se acerca y, con la celebración de febrero, se acerca la gran final del COAC 2024. Las agrupaciones musicales sigue enfrentándose en el Gran Teatro Falla de Cádiz en la penúltima jornada de cuartos de final. En esta sesión actúan un coro, dos chirigotas y tres comparsas. El coro que abre la jornada es 'Asesinato en el Cádiz Exprés', la agrupación de Nandi Migueles que se basa en los relatos de Agatha Christie para su pieza. Las comparsas que se enfrentarán por conseguir un puesto en las semifinales son 'Los despertadores', 'El paseíto' y 'Los colgaos'. Mientras tanto, las puntuaciones no oficiales están ahí. 'La chirigota clásica' consiguió colarse entre las agrupaciones mejor valoradas en las fases preliminares en las votaciones no oficiales. 'Los plácidos domingos' parten como una de las menos valoradas en las no oficiales de las que consiguieron pasar de eliminatoria.

Orden de actuaciones del COAC

Coro: 'Asesinato en el Cádiz Exprés'

Comparsa: 'Los despertadores'

Chirigota: 'La chirigota clásica'

Comparsa: 'El paseíto'

Chirigota: 'Los plácidos domingo'

Comparsa: 'Los colgaos'

Dónde ver el COAC 2024

La sexta sesión de cuartos de final de los cuartos de final del COAC arranca a las 20:00h. Todos aquellos que no puedan acudir al Gran Teatro Falla y disfrutar de las actuaciones en directo tienen la opción de seguir la sesión a través de la señal de Onda Cádiz. Mañana, jueves 1 de febrero, tendrá lugar la última jornada de los cuartos de final del COAC, y las agrupaciones disfrutarán de unos días de descanso hasta el 4 de febrero, día en que comenzarán las semifinales.