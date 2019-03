Los ciudadanos, protagonistas de 2012

Con sólo un gesto y sin pretenderlo, Alberto, propietario de un céntrico bar madrileño, se convirtió en el héroe de las personas que el 25S, que ante las cargas policiales, acudió a su bar a protegerse."Fue un gesto que salió de mí al ver que estaba en peligro esa gente. No es que lo haría una vez, sino mil veces". Como él, son muchos los protagonistas de este 2012. Sánchez Godillo ha estado en boca de todos. Encabezó el asalto a varios supermercados para repartir alimentos de primera necesidad entre los más necesitados. A partir de ahí hay quien le conoce como "el Robin Hood de Marinaleda". Antonio y Trinidad no ofrecían ayuda, sino que la pedían. Después de sufrir un ictus, a Trinidad la Generalitat le quitó la pensión compensatoria por estar ingresada en el hospital. Al volver a casa, este matrimonio se encontró con que su piso de 40 metros cuadrados no estaba adaptado a las nuevas necesidades de Trinidad. Gracias a la ayuda ciudadana, ahora han podido hacer algunas pequeñas reformas.

Y es que este año, los ciudadanos han sido más protagonistas que nunca. Se unieron a la lucha de los profesores, cuando salieron a la calle por protestar contra los recortes en sanidad. Y también a la lucha del personal sanitario madrileño cuando Ignacio González anunció sus planes de privatización.

Quien también ha luchado ha sido Ruth Ortiz. La madre de Ruth y José que ha pasado meses buscando a sus hijos y que al final recibió la peor de las noticias: presuntamente José Bretón les habría asesinado.

Desgraciadamente, 2012 ha estado marcado por los desahucios. Ante el drama, Antonio, constructor, tuvo una idea: alquilar sus casas vacías, por 50 euros, a personas que el banco se las hubiese quitado. También es protagonista Francisco Román, conocido como el abuelo del 15-M, por sus mítines en la acampada sol.