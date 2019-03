'Rodríguez' lleva a Barcelona el éxito crepuscular de 'Searching for Sugar Man'

40 AÑOS DESPUÉS TRIUNFA A TRAVÉS DE UN DOCUMENTAL

Ya no tiene una gran voz, su repertorio es escaso y los músicos que le acompañan no son unos virtuosos. Sin embargo, el concierto que ofreció 'Rodríguez' en Barcelona pasará a la historia. Había mucha expectación por ver en directo al increíble personaje que ha descubierto el documental 'Searching for Sugar Man'. Un hombre que ha necesitado 40 años para que su música sea reconocida.