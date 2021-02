Atresmedia TV arranca 2021 como el grupo líder absoluto de audiencia con un 27,4% de cuota de pantalla en enero, imponiéndose a su competidor, pese a tener un canal menos, con +0,6 puntos de ventaja. Este liderazgo, que ocurre por primera vez desde enero de 2019, se debe al ascenso de sus cadenas principales, Antena 3 y laSexta, las que más suben respecto al mes anterior (+0,4 respectivamente).

En la comparativa interanual Antena 3 es la cadena que más crece (+1,9). De hecho, las dos cadenas principales de Atresmedia TV (20,5%) ganan a las dos de su competidor (19,1%).

Es el mejor resultado para Atresmedia TV en casi 2 años (febrero de 2019) tras subir +0,5 puntos frente a diciembre de 2020 y +1,5 puntos frente a enero de 2020 y ante el descenso de su competidor (-0,2 puntos vs diciembre 2020 y -1,2 vs enero 2020).

El grupo es líder absoluto del Prime Time, por quinto mes consecutivo, con un 29%, su mejor resultado en la franja estelar en más de 4 años, desde noviembre 2016. El grupo amplía así su liderazgo absoluto en la franja de mayor consumo al crecer +1,3 puntos respecto a diciembre, frente al descenso de casi un punto de su competidor hasta conseguir la mayor distancia histórica con su rival en Prime Time desde que se formó el grupo Atresmedia con la llegada de laSexta, +4,7 puntos. Además de la franja estelar, lidera la Sobremesa (29,1%).

También conquista el Target Comercial con un 28,3% (+0,6 puntos sobre su rival) y sube en este apreciado segmento, el más atractivo desde el punto de vista publicitario, en el Prime Time hasta el 29,2%, líder igualmente con una rotunda ventaja sobre su rival de +3,5 puntos.

laSexta: 31 meses de liderazgo imbatible frente a su competidor

laSexta (6,9%) acumula 31 victorias mensuales consecutivas sobre su rival repitiendo su 2º mejor dato de temporada. También la supera con ventaja en Prime Time (6,3% vs 5,4%) y en Target Comercial, tanto en total día (8,1% vs 6,1%) como en Prime Time (7,4% vs 6,4%).

Es su mejor dato en la franja estelar desde mayo de 2020, tanto en total individuos como en Target Comercial.

La Mañana de lunes a viernes vuelve a ser su franja más fuerte (11,8%) situándose como tercera opción absoluta y por delante de la cadena pública gracias a la fortaleza de ‘Al Rojo Vivo’, programa de debate político líder y el que más crece, aumentando la distancia con su nuevo competidor, y ‘Aruser@s’, en su tercer mejor mes histórico.

A diario, ‘El Intermedio’ es su programa más visto y todos sus espacios de entretenimiento, actualidad e informativos, laSexta Noticias ‘Jugones’, ‘Más Vale Tarde’ y ‘Zapeando’ -en el mes más visto de la historia- se sitúan por delante de sus respectivos rivales con sus datos más altos de la temporada.

Antena 3 sigue imparable y alcanza su mejor resultado en 2 año

Extraordinario enero para Antena 3, que logra su mejor resultado en 2 años (enero de 2019) al subir hasta el 13,6%. Es la cadena que más crece junto con laSexta y arrasa en Prime Time, donde es líder por sexto mes consecutivo con su mejor dato en casi 13 años (abril de 2008), un 15,9% (+0,9 vs diciembre 2020 y +3,5 vs enero de 2020), y la mayor distancia frente a su rival en casi 19 años (marzo de 2002), +3,3 puntos.

En Target Comercial, alcanza su mejor dato desde febrero 2019 (12,5%) y es líder del Target Comercial en Prime Time, en este caso con su mejor dato desde febrero 2019 con un 14,9%, a +2,4 puntos de su competidor.

Además del Prime Time, lidera también la Sobremesa y suma a estas franjas el liderazgo del Late Night de lunes a viernes.

Antena 3 es la cadena por la que más espectadores pasan cada día, con una media de más de 16 millones (frente a los 14,1 millones de su competidor) y este mes logra el hito de conseguir las 25 emisiones más vistas, en un ranking protagonizado por ‘Pasapalabra’ y Antena 3 Noticias 2. El concurso de la cadena alcanza el mes más visto de toda la historia de la TV con cerca de 3,4 millones de seguidores y un 21,9%, mientras que su segunda edición de noticias es lo más visto en enero con cerca de 3,6 millones de espectadores y un 20,3%. A ellos se suma ‘El Hormiguero’, también en su mejor mes histórico, y el programa más visto de la TV junto a ‘Pasapalabra’.